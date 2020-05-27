Euroleague'de 18 kulüp için, 30 milyon avro gelir kaybı!

Encestando'ya göre, Koronavirüs pandemisinden ötürü gerçekleşen sezon iptali, 18 EuroLeague kulübünün toplam 30 milyon avro üzerinde mali kaybına sebep olacak.EuroLeague, toplam geliri 65 milyon avro olarak öngörmüştü ve bu rakamın üçte ikisi TV haklarından, %25 sponsorlardan ve kalanı ise etkinliğin ev sahibi şehri Köln tarafından ödenen bir ücret olarak geliyordu.Krizden en fazla etkilenen üç tane kulüp olduğu açıklandı: Zalgiris, Maccabi ve Baskonia. Bu ekipler, gelirlerinin %40'ından fazlasını bilet gelirlerinden elde ediyor.Fenerbahçe'nin durumunun, önceki sorunlar yüzünden de karmaşık olduğu, krizin diğer kulüpleri, özellikle Efes, Valencia, Milan, CSKA ve Khimki kulüpleri üzerindeki etkisinin daha az olacağı da söylenenler arasında.