Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 09:37 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 09:37

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planladığını açıkladı. Eurofighter kaçıncı nesil? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Uçakların İngiltere ve İspanya'dan alınacağını açıklayan Güler "Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri de gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Eurofighter Typhoon hangi ülke tarafından üretiliyor, üreticisi kim, özellikleri neler?

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin?
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Bu gelişme sonrasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Eurofigter Typhoon 4.5 nesil, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağıdır. Peki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı hangi ülkenin, özellikleri neler? İşte detaylar.
EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI HANGİ ÜLKEYE AİT, ÜRETİCİSİ KİM?

Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa, proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale'i geliştirme kararı aldı. Üretici ortak olarak diğer ülkeler ise projeye devam etmiş ve en nihayetinde ortaya EF-2000 çıktı. Projede mülkiyet hakları: %33 İngiltere, %33 Almanya, %21 İtalya ve %13 İspanya şeklinde. Bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı başarılı bir şekilde 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan.
EUROFİGHTER TYPHOON KAÇINCI NESİL SAVAŞ UÇAĞI?

Eurofigter Typhoon 4.5 nesil, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağıdır.

EUROFIGHTER TYPHOON TEKNİK ÖZELLİKLER

İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahip, tek ve çift pilotlu versiyonları olan, en yüksek hızı 2.390 km/s olan av - bombardıman uçağıdır.

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²


Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

SİLAHLAR

Toplar: 27mm'lik Mauser BK-27 topuna sahiptir

Füzeler: AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM Armiger, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor, ALARMs, Storm Shadow (AKA "Scalp EG"), Brimstone, Taurus, Penguin

Bombalar: Paveway 2, Paveway 3, Geliştirilmiş Paveway, JDAM

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