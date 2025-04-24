Haber Tarihi: 24 Nisan 2025 19:24 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 19:24

Eşref Rüya 5. Bölüm Neden Yayınlanmadı?

TRT 1'in sevilen dizisi Eşref Rüya'nın takipçileri, yeni bölümleri büyük bir merakla bekliyor. Ancak, dizinin hayranları tarafından en çok sorulan soru şu: Eşref Rüya 5. bölüm neden yayınlanmadı? Sevilen yapımın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Eşref Rüya 5. Bölüm Neden Yayınlanmadı?
Abone Ol
Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Eşref Rüya dizisi izlenme rekorları kırıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi her bölümüyle yakından izleniyor.

Kısa zaman içerisinde en popüler diziler arasında yer alan Eşref Rüya, geçtiğimiz haftalarda yayınlandığı son bölümüyle 12 milyona yaklaşmıştı. Kanal D ekranlarının popüler dizisi bu yayın döneminde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.

Televizyon izleyenlerinin yanı sıra dijital platform izleyicilerinin de büyük bir ilgiyle takip ettiği Eşref Rüya dizisi sadece üç bölümde 53 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşınca rekorlar peş peşe kırıldı

EŞREF RÜYA 5. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?  

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Eşref Rüya'dan üzücü haber geldi. Dijital platformda 53 milyon üzerinde izlenme rekorları kıran dizininin 5. bölümünün sadece televizyon ekranlarında yayınlanacağı kaydedildi.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in oynadığı popüler dizi bu izlenme oranına rağmen, büyük bir karar aldı. Eşref Rüya dizisinin artık YouTube'de bölümlerinin yer almayacağı söylendi. Birçok kişi alınan bu karar sonrasında şaşkına döndü.

Eşref Rüya dizisi 5. yeni bölümü ile 23 Nisan Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Eşref Rüya 5. Bölüm Neden Yayınlanmadı? Gündem Eşref Rüya 5. Bölüm Neden Yayınlanmadı?
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibinin başına geçti Dünya Futbolu Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibinin başına geçti
Florentino Perez'in hedefi, Vinicius ayrılırsa Haaland Real Madrid Florentino Perez'in hedefi, Vinicius ayrılırsa Haaland
Trabzonspor - Göztepe Maçı Canlı İzle | ATV Canlı Yayın İzle Gündem Trabzonspor - Göztepe Maçı Canlı İzle | ATV Canlı Yayın İzle
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak
Leipzig, Thierry Henry'i takımın başına getirmek istiyor! Leipzig Leipzig, Thierry Henry'i takımın başına getirmek istiyor!
Trabzonspor-Göztepe Kupa Maçı Ne Zaman? ZTK Yarı Final Gündem Trabzonspor-Göztepe Kupa Maçı Ne Zaman? ZTK Yarı Final
Ajax için Romulo iddiası! Göztepe Ajax için Romulo iddiası!
25 Nisan: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? Gündem 25 Nisan: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Amrabat görüşmesi; Fiorentina indirim yapmıyor
2
Fenerbahçe'den En-Nesyri için transfer kararı
3
Fenerbahçe'den Federico Chiesa sürprizi!
4
Ali Koç ve Dursun Özbek'ten şaşırtan görüntü
5
Dominik Livakovic'in forma giymek istediği lig!
6
Fenerbahçe'den Piatek hamlesi!
7
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 10 numara: Kozlowski

SON HABERLER