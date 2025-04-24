Eşref Rüya 5. Bölüm Neden Yayınlanmadı?

Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Eşref Rüya dizisi izlenme rekorları kırıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi her bölümüyle yakından izleniyor.



Kısa zaman içerisinde en popüler diziler arasında yer alan Eşref Rüya, geçtiğimiz haftalarda yayınlandığı son bölümüyle 12 milyona yaklaşmıştı. Kanal D ekranlarının popüler dizisi bu yayın döneminde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.



Televizyon izleyenlerinin yanı sıra dijital platform izleyicilerinin de büyük bir ilgiyle takip ettiği Eşref Rüya dizisi sadece üç bölümde 53 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşınca rekorlar peş peşe kırıldı



EŞREF RÜYA 5. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?



Kanal D ekranlarının popüler dizisi Eşref Rüya'dan üzücü haber geldi. Dijital platformda 53 milyon üzerinde izlenme rekorları kıran dizininin 5. bölümünün sadece televizyon ekranlarında yayınlanacağı kaydedildi.



Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in oynadığı popüler dizi bu izlenme oranına rağmen, büyük bir karar aldı. Eşref Rüya dizisinin artık YouTube'de bölümlerinin yer almayacağı söylendi. Birçok kişi alınan bu karar sonrasında şaşkına döndü.



Eşref Rüya dizisi 5. yeni bölümü ile 23 Nisan Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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