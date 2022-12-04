Ersin Detanoğlu, her geçen gün geriye gidiyor

Beşiktaş'ta sezonun başlaması sonrasında 2026'ya kadar kontratı uzatılan Ersin Destanoğlu, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesi sonrasında formasını Mert Günok'a kaptıran Ersin, önceki gün Karagümrük'le oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giydi.
Mücadelenin 33. dakikasında Colin Kazım'ın yaptığı vuruşu üzerine doğru gelmesine rağmen kurtaramayan genç kaleci, yine bekleneni veremedi. Ersin'in form grafiğinin geriye doğru gitmesi, taraftarı endişelendirdi.
Mücadelenin 33. dakikasında Colin Kazım'ın yaptığı vuruşu üzerine doğru gelmesine rağmen kurtaramayan genç kaleci, yine bekleneni veremedi. Ersin'in form grafiğinin geriye doğru gitmesi, taraftarı endişelendirdi.
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