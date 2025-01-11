Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den talip!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Ersin Destanoğlu için İngiltere'den bir takımın talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den talip!
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11 Ocak 2025 22:09
Son güncelleme 11 Ocak 2025 22:26
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması terleten Ersin Destanoğlu için Ada'dan bir talip var. 

Serdar Sarıdağ'ın iddiasına göre, İngiltere Championship ekibi Watford, genç kaleci için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulundu.

Watford, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi iletti. 

İki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 

BU SEZON ERSİN DESTANOĞLU

Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı.

24 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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