Türk futbolu, kalecilik açısından adeta altın çağını yaşıyor. Son olarak Ajax'ın da yakın takibe aldığı Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, 20 yaş altında dünyanın en değerli ikinci kalecisi olarak açıklandı.Güncel piyasa değeri kısa sürede 3 milyon Euro'ya ulaşan Ersin, hali hazırda 7 milyon euro'luk değere ulaşan Shakhtar'ın kalecisi Trubin'in ardından dünyanın en pahalı 20 yaş altı kalecisi oldu.Bu arada Ajax'ın scoutları U-21 milli takımının Hırvatistan'la oynayacağı maçta Ersin'i izleyecek. Doping cezası nedeniyle sahalardan uzak kalan Onana'nın yerine kaleci arayan Hollanda ekibinin Ersin dışındaki diğer adayı Nijeryalı Okoye.