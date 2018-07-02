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Ersan İlyasova, ilk takımına geri dönüyor!

Philadelphia 76ers ile olan kontratı sona eren Ersan İlyasova'nın eski takımı Milwaukee Bucks'a geri döndüğü iddia edildi.

Ersan İlyasova, NBA'deki ilk takımı Milwaukee Bucks'a geri dönüyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre 31 yaşındaki tecrübeli forvet Bucks'tan üç yıl için toplam 21 milyon Dolar kazanacak.

2005'te NBA Draft'inde kendisini 2. turda 36. sıradan seçen ve 2005-2007 ile 2009-2015 yılları arasında formasını giydiği dönecek olan Ersan, geçen sezon 46 maç Atlanta Hawks forması giyerken sezonun kalan bölümünde Philadelphia 76ers için ter döktü.

Normal sezonda Sixers ile 23 maça çıkan 2.08'lik forvet takımının play-off'a kalmasında da katkıda bulunurken play-off'ta 10 maçta forma giydi. İlk turda Miami Heat'i 4-1 geçen Sixers, bir sonraki turda Boston Celtics'e 4-1 yenilerek sezonu noktaladı. Ersan İlyasova geçen sezonu 10.9 sayı, 1.3 asist ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla bitirdi.




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