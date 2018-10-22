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Erol Çatalbaş son yolculuğuna uğurlandı

Duchenne isimli kas hastalığıyla uzun süredir mücadele veren Türk - Amerikan toplumunun sevilen isimlerden Erol Çatalbaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA
Erol Çatalbaş son yolculuğuna uğurlandı
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22 Ekim 2018 20:27
Duchenne isimli kas hastalığıyla uzun süredir mücadele veren Türk - Amerikan toplumunun sevilen isimlerden Erol Çatalbaş, son yolculuğuna uğurlandı.

New York'ta yaşayan iş adamı Mustafa Çatalbaş'ın oğlu Erol Çatalbaş için Mevlana Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Uzun süredir Duchenne isimli bir kas hastalığıyla boğuşan Erol Çatalbaş bugün Long Island'da bulunan Mevlana Camisi'nde sevenleri tarafından uğurlandı.

Sıkı bir Galataray taraftarı olan merhumun vefat etmeden önceki son temennisi, Galatasaraylı futbolcuların sahaya 'Erol seni çok seviyoruz' pankartıyla çıkmasıydı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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