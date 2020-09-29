Erol Bulut'tan Karagümrük uyarısı

Fenerbahçe, bir kere daha Türk Telekom'dan yenilmeden ayrıldı. Son beş maçta rakibine karşı bir galibiyet, dört beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, yine kaybetmezken sergilenen performans teknik heyete gelecek için umut verdi.



Tek eksiğin gol olduğunu düşünen Erol Bulut oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Savunmada hata yapmadık. Son paslar ve son vuruşlarda eksiğimiz var" eleştirisinde bulunurken, iki puanı kaçıran taraf olduklarını vurguladı. Altay, Ozan ve Gustavo'yu özel olarak tebrik eden genç teknik adam, üçüncü bölgedeki pas ve vuruş eksikleri giderdiklerinde çok daha iyi bir takım olacaklarını ifade etti.



Karagümrük ikazı

Oyuncu grubu da galibiyete ulaşamadıkları için üzgündü ama şampiyonluk söylemlerini daha da yüksek sesle dile getirmekten çekinmediler. Gökhan ve Caner arkadaşlarına moral aşılarken, Gustavo da takımın oturmasıyla çok daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi. Henüz tam forma ulaşamayan Sosa, Mert Hakan, Valencia ve Thiam'ın yanı sıra Samatta'nın takıma adapte olması ve transferin tamamlanmasıyla vites yükseltmeyi hedefleyen sarı-lacivetlilerin şampiyonluktan yana en ufak bir tereddüdü yok. Bu arada Erol Bulut "Önümüzde Karagümrük maçı var. Millî araya kazanarak girmeliyiz" ikazında bulundu.



