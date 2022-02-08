Erol Bulut: "Çok gol pozisyonuna girdik"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Erol Bulut: 'Çok gol pozisyonuna girdik'
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08 Şubat 2022 21:01
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kupada çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Zor müsabakada turu atladık. Mutlu ve sevinçliyiz." ifadelerini kullanan Bulut, "Kasımpaşa'nın son haftalarda ligde iyi bir çıkışı vardı. Kupa farklı bir kulvar. Odaklanıp, iyi mücadele edip, yeterince gol pozisyonuna girdik. 2-1 kazandık ama 3-4 de olabilirdi. Rakip öne geçmesine rağmen turu atladık. Oyuncularımı kutluyorum. Mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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