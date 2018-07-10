Erol Bedir'den Deniz Türüç için üç büyüklere mesaj

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'ün transferi için herhangi bir kulüpten ciddi bir teklif almadıklarını bildirdi.Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta ekonomik sebepler olmak üzere, Dünya Kupası'nın da devam etmesi dolayısıyla geçtiğini ifade etti.Özellikle yerli futbolcu transferinde Türkiye'de iki futbolcudan başka ön plana çıkan isim bulunmadığını, bunlardan birinin de oyuncuları Deniz Türüç olduğunu aktaran Bedir, "Deniz Türüç için ciddi bir teklif almadık. Transfer birden bire ertesi gün olacak şey değil. Talipli olan da, oyuncuyu satmak isteyen de kendi kulübünün menfaatlerini göz önüne alır." dedi.Kayserispor'un önemli oyuncularının başında gelen Deniz için sözleşmesinde yazan bonservis bedelinin 10 milyon avro olduğunu dile getiren Erol Bedir, şöyle konuştu:"Deniz'e talip olacak kulüp kendi menfaatlerini ön plana alacaktır. İlla almak istiyorlarsa da o zaman işin ekonomik boyutuna bakacaktır. Çok yangın alıcı olup da bizim istediğimizi vermek yerine biraz ağırdan alarak, olayı soğutmaya bırakarak en optimal şartlarda kendisine kazandırmak isteyecektir. Biz de pazarlık ederiz. O zaman benim bunu kaybederken onun gibi olmasa bile en azından ona yakın birini koymam lazım ya da ekonomik olarak ciddi bir şekilde rahatlamam lazım. Tabii ki Denizi'in de istemesi lazım. Şu anda bazı aracılar, bazı menajerler, hatta kendi menajerleri de değil 'Deniz Beşiktaş'ta olsa iyi olur, Galatasaray'da olsa iyi olur esas Fenerbahçe'de olması lazım' gibi bir takım görüşmeler yapıyorlar. Ben bütün kulüp başkanlarına bir telefon kadar yakınım. Önce Deniz ile görüşmeleri için sonra da bonservis işini konuşmaları için aracı koymalarına gerek yok. Bu manada ciddi bir şekilde kimse bizi aramadı."Kulüplerinin yeni altyapı tesislerinin projesini bakanlığa sunduklarını, mevcut ekonomik şartların tüm kulüpleri altyapıya yatırım yapmaya zorlayacağını anlatan Bedir, "Futbolda artık 'şu kadar avroyu verdim, şunu verdim, bunu getirdim' demekle bu iş dönmez. Bu işin hem milletimize faydası açısından hem de kulüplerin ekonomik olarak yürüyebilmeleri açısından altyapılarının mutlaka bir şeyler üretmesi lazım. Biz bu manada çok ciddi çalışmalar yaptık. Yeni tesislerimiz bitince oraya geçeceğiz. Mevcut tesisler altyapıya verilecek. Aynı havayı teneffüs edecekler. Altyapıdaki oyuncularımız antrenman yaparken, yan sahada aynı zamanda abileri antrenman yapacak ve aşağıdan oyuncu çıkaracağız." diye konuştu.Kayserispor'un spor kulübü olması yönünde adımlar atıldığını, amatör branşlara yatırım yapan kulüplere getirilen vergi indirimi yasasını olumlu bulduklarını belirten Bedir, şöyle devam etti:"Geçtiğimiz genel kurulda yönetim kurulu aklımıza gelebilecek tüm amatör branşlarla ilgili yetki aldı. Kayserispor'un bir futbol kulübü olmasındanziyade spor kulübü olması yönünde adımlar atıldı. Bununla ilgili bir de yasa çıktı. Amatör branşlara harcanan tüm paralar belgelendirilmek kaydıyla vergiden düşürülüyor. Eğer bu manada ciddi bir çalışma yapıp ona göre de malzemeyi iyi koyarsanız aslında altyapılar masraf olmaktan çıkıyor. Burada her branş var. Bunu yapmak için tabii ilk başta kulüp yapımızın düzeltilmesi lazım, şirketleşmemiz lazım. Şirketleşerek, borsaya açılarak gelir kaynaklarını kalıcı hale getirebiliriz.""Biz yönetici ve başkanların mutlaka ve mutlaka dönemlerinden sorumlu olmaları lazım." diyen Bedir, şunları kaydetti:"Bunun için de yasal anlamda bir mevzuatın olması gerek. Ben geçmiş yönetimler veya başka takımlar için konuşmuyorum. 'Şu anda ben yönetimdeyim bu yasa çıksın ve beni bağlasın' diyorum. Türkiye'de kulüplerden yıllık yaklaşık 300 milyon lira stopaj vergisi kaynağı var. Yeni yasa bu kaynağı olduğu gibi amatörlere aktarıyor. Bu yasayı çıkaranlara da teşekkür etmek lazım. Bu paranın büyük kısmını İstanbul takımları kullanacak. Çünkü onların amatör branşları var. Biz de gerekli düzenlemeleri yapıp buradan pay alır hale gelmeyi istiyoruz."