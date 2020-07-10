Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe beni dava etti'

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ekranında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe tarafından savcılığa verildiğini açıkladı ve hakemler konusunda büyük takımların tavrını eleştirdi.



"FENERBAHÇE SAVCILIĞA VERDİ"



Erman Toroğlu açıklamasında; "Türkiye Futbol Federasyonu, 'Sporda şiddetten' bizi savcılığa vermiş, savcı da reddetmiş. Konuşmamızı istemiyorlar. Kendinize bakın. Benim söylediklerim yüzünden, Fenerbahçe kulübü beni savcılığa verdi, savcı reddetti. Benim söylediklerimi aylar sonra Ali Koç söyledi. Ne kadar çabuk yanıma gelip oturuyorsunuz. Benim söylediklerimi aylar sonra Fikret Orman söyledi. 'Hakem de hata yapar' diyordu, 4 hafta sonra 'Hakem insanlıktan çıktı.' dedi." sözlerini kullandı.



