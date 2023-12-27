Panathinaikos'un basketbol takımını emanet ettiği Ergin Ataman, Fatih Terim'in de futbolun başına getirilmesine çok sevindiği söyledi.
Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'la 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. Sezon başında bir başka Galatasaray efsanesi olan Ergin Ataman'ı basketbol takımının başına getiren Panathinaikos, futbolda da tercihini Türk çalıştırıcıdan yana kullandı. Terim'in Atina'ya gidecek olmasına en çok Ergin Ataman sevindi.
"ÇOK KEYİFLİ OLACAK"
Akşam Gazetesi'ne konuşan Ataman, "Çok yoğunum. İstirahat edecek vakit yok. Sürekli antrenman ve maç var ancak hoca ile Atina'da birlikte olmak çok keyifli olacak" ifadesini kullandı.
"OLYMPİAKOS'UN İŞİ ARTIK ZOR"
Ergin Ataman ve Fatih Terim'le birlikte Galatasaray'da çalışan dönemin başarılı başkanı Ünal Aysal da bu sürpriz anlaşmayı Akşam'a yorumladı: "Bize emeği geçmiş olan hocalarımıza G.Saray camiası olarak başarılar diliyoruz. Her ikisi de çok deneyimli teknik adamlar. Olympiakos'un işi bu yıl daha zor olacak."
EKİBİYLE BİRLİKTE GİDİYOR
Terim, 6 aylık sözleşme istese de Yunan ekibi 1.5 yılda ısrar etti. Terim'in ekibi de belli oldu. 70 yaşındaki hoca; Necati Ateş, Mert Çetin, Şükrü Hanedar ve Eray Öztürk'le birlikte bugün Atina'da imzayı atacak. Ekipte bir de yabancı yardımcısı olacak. Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, Terim'e sezonun geri kalanı için 1.5 milyon euro maaş verecek. Terim bugün idmanda yer alacak. Atina temsilcisi, bu sezon Avrupa Ligi'nde Villarreal, Rennes ve Makkabi Hayfa'nın yer aldığı grubu son sırada tamamladı. 13 sezondur şampiyon olamayan Yunan ekibi, sezonun son bölümündeki maçlarını Terim gibi tecrübeli bir hocayla yapmak istiyor.
Atina temsilcisi, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak. Bu mücadelelerin ikisi Yunanistan Kupası son 16 maçında oynanacak.
PATRONLARI FARKLI
Panathinaikos'un basketbol ve futbol kulüplerinin sahibi farklı. Ergin Ataman'ın patronu Dimitris Giannakopoulos, Terim'in ise Giannis Alafouzos. Bu ikilinin arasının bozuk olduğu öğrenildi.
Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'la 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. Sezon başında bir başka Galatasaray efsanesi olan Ergin Ataman'ı basketbol takımının başına getiren Panathinaikos, futbolda da tercihini Türk çalıştırıcıdan yana kullandı. Terim'in Atina'ya gidecek olmasına en çok Ergin Ataman sevindi.
"ÇOK KEYİFLİ OLACAK"
Akşam Gazetesi'ne konuşan Ataman, "Çok yoğunum. İstirahat edecek vakit yok. Sürekli antrenman ve maç var ancak hoca ile Atina'da birlikte olmak çok keyifli olacak" ifadesini kullandı.
"OLYMPİAKOS'UN İŞİ ARTIK ZOR"
Ergin Ataman ve Fatih Terim'le birlikte Galatasaray'da çalışan dönemin başarılı başkanı Ünal Aysal da bu sürpriz anlaşmayı Akşam'a yorumladı: "Bize emeği geçmiş olan hocalarımıza G.Saray camiası olarak başarılar diliyoruz. Her ikisi de çok deneyimli teknik adamlar. Olympiakos'un işi bu yıl daha zor olacak."
EKİBİYLE BİRLİKTE GİDİYOR
Terim, 6 aylık sözleşme istese de Yunan ekibi 1.5 yılda ısrar etti. Terim'in ekibi de belli oldu. 70 yaşındaki hoca; Necati Ateş, Mert Çetin, Şükrü Hanedar ve Eray Öztürk'le birlikte bugün Atina'da imzayı atacak. Ekipte bir de yabancı yardımcısı olacak. Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, Terim'e sezonun geri kalanı için 1.5 milyon euro maaş verecek. Terim bugün idmanda yer alacak. Atina temsilcisi, bu sezon Avrupa Ligi'nde Villarreal, Rennes ve Makkabi Hayfa'nın yer aldığı grubu son sırada tamamladı. 13 sezondur şampiyon olamayan Yunan ekibi, sezonun son bölümündeki maçlarını Terim gibi tecrübeli bir hocayla yapmak istiyor.
Atina temsilcisi, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak. Bu mücadelelerin ikisi Yunanistan Kupası son 16 maçında oynanacak.
PATRONLARI FARKLI
Panathinaikos'un basketbol ve futbol kulüplerinin sahibi farklı. Ergin Ataman'ın patronu Dimitris Giannakopoulos, Terim'in ise Giannis Alafouzos. Bu ikilinin arasının bozuk olduğu öğrenildi.