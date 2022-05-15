Erdinç Sözer: 'Bizim oyunumuz bu değil'

Sport Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, kendileri için çok önemli bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Hedefle geldik ve maçı kazanmak istedik. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, bugünkü performanstan memnun değiliz. Golü de bulduk. İkinci devreyi daha domine etmemiz lazımdı. Daha fazla pozisyon çıkartmamız için hızlı oynamamız gerekiyordu. Bizim sayemizde oyun çok dağınık oldu. Giresun sahasında son maçında enerjisini 90 dakika yansıttı ve o puanı da hak etti." ifadelerini kullandı.



Sözer, son hafta Trabzonspor'u ağırlayacaklarını hatırlatarak, "Bizim bir final maçımız kaldı. Hedefimiz yine de Avrupa. Son maçımızda kendi sahamızda şampiyon Trabzonspor'u bekliyoruz. O maçı galibiyetle bitirmek hedefimiz. Avrupa'da oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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