Haber Tarihi: 27 Mart 2024 10:08 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 10:08

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE kararıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranları ve 3 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)
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Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Mülk sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileriyle birlikte nisan ayı kira artış oranları da belli olacak. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE verilerine çevrildi. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,53 olarak belirlendi.
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