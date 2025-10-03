Haber Tarihi: 03 Ekim 2025 10:16 - Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 10:16

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan enflasyon verileri, milyonlarca vatandaş ve piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Eylül ayını kapsayan enflasyon raporu açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan toplam enflasyon ve 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Öte yandan kira artışlarını etkileyen 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı da açıklandı. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekli zam oranı, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği kira artış oranları, açıklanan eylül ayı TÜFE oranları sonrasında belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne oldu? Aylık enflasyon yüzde kaç açıklandı. İşte TÜİK eylül ayı enflasyon raporu.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eyül 2025'e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Ekim 2025 cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna açıkladı.

Buna göre; Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.


