Haber Tarihi: 23 Haziran 2025 13:11 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 13:11

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşı zammı hesaplaması

2025 yılının ilk yarısında en çok merak edilen konular arasında yer alan 6 aylık enflasyon farkı, milyonlarca memur ve emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda, Haziran 2025 enflasyon oranı da temmuz ayında açıklanacak ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Peki, haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşı zammı hesaplaması
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Haziran ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan verilere çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve memur ve emeklinin zam oranı kesinleşecek. Peki, haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in resmi takvimine göre Haziran 2025 enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Bu veri ile birlikte 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılacak maaş zamları belirlenmiş olacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NEDEN ÖNEMLİ?

Memur ve emekli maaşları, her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Eğer toplu sözleşmede belirlenen zam oranı, 6 aylık enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark "enflasyon farkı" olarak maaşlara yansıtılıyor. Bu nedenle Haziran ayı enflasyonu, memur ve SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta belirleyici rol oynuyor.

İLK 5 AYDA ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Bu verilere göre ilk 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da artacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek.

ZAM ORANINDA NE BEKLENİYOR?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

Ekonomistlerin beklentisine göre Haziran ayı enflasyonu %1,61 olabilir. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon %16,95 olacak.

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