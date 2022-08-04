Emre Mor: 'Rüya başladı'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Mor, kendisinin de bir gol kaydettiği Slovacko maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Emre Mor maç sonu yaptığı açıklamada, "Bugün hocamızı iyi şekilde dinledik. Hocam bana güvendiği için mutluyum. Oynamak istediğim futbolu gösterdiğim için mutluyum. Hem hocamın hem takımın istediklerini yerine getirmeye çalıştım. Üzerimizde büyük beklentiler var. Başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Elde etmek için sıkı çalışmamız, hocamızı dinlememiz gerekiyor. Şampiyonluk şansımız yüksek." ifadelerini kullandı.



Kendisi için iyi bir maç olduğunu söyleyen Emre, "Rüyanın başladığını söyleyebilirim. İlk defa 11'deydim. Galibiyet aldık, gol atmak da bonustu. Herkese çok teşekkürler. Harika bir atmosfer vardı her zamanki gibi." diyerek sözlerini noktaladı.

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