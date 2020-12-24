Emre Güral: 'Hata hakemde değil bizde'

Ankaragücü oyuncusu Emre Güral, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Emre Güral maç sonu açıklamasında; "Arka adalemde epeyi bir sertlik vardı. Depar atmak artık zor olmuştu. 5 dakika açılmasını bekledim ama olmadı, açılmadı. Futbolda var bunlar. Ayağa kalkıp devam edeceğim. Tercümanlarımız hastaydı. Hoca da rica etti. Yabancılarla iletişim kurmak için benden rica etti. Ben de seve seve yaptım. Bu maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Benim, Saba'nın vardı. Bunları atsak ilk yarı 3-0 olacaktı. Maç çok farklı bir hal alacaktı. Bazen olmuyor. Çok çabaladık, çok istedik, olmadı. Beşiktaş'ın gol bulması sıkıntılıydı. Hakemlere bir şey demiyorum, hata yapabilirler. Frikikten önceki pozisyonda Welinton pas atıyor, bizim oyuncunun eline çarpıyor. Avantaj diye bağırıyor hakem. Sonra dönüp düdük çalıyor. Avantaj oynanmış, bitmiş. Hata bizde. Atsaydık o pozisyonları, bunları konuşmaya gerek kalmayacaktı." dedi.