Emre Can transferi, 'kelebek etkisi'ne bağlı!

Borussia Dortmund'un Emre Can transferi tam bir 'kelebek etkisi'ne ihtiyaç duyuyor.Bild'de yer alan habere göre; Dortmund, Emre Can'a 4.5 yıllık sözleşme ve brüt 10 milyon euro maaş sözü verdi, prensip anlaşma sağlandı. Dortmund, Emre Can için Juventus'a 20 milyon euro önerdi ve Juventus da 30 milyon euro istedi. Ancak, her iki kulüp de anlaşma eğiliminde ve transferin bitimine çok kısa bir süre kalsa da taraflar el sıkışacaklarına inandıkları için masadan kalkmıyor.Emre Can'a Tottenham ve Arsenal'den teklif gelse de, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün gözünün önünde önünde olmak isteyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu teklifleri kabul etmedi. 'Sadece Dortmund' diyerek tavrını koydu.Ancak Dortmund cephesi, bu transferi bitirebilmek için Valencia'nın Paco Alcacer için teklif yapmasını bekliyor. Paco için fiyat soran Valencia ise Barcelona'nın Rodrigo Moreno için belirlenen ücretini ödemesini...Barcelona, Valencia'dan Rodrigo Moreno'yu transfer ederse Emre Can da Dortmund'a imza atacak.