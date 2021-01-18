Emre Belözoğlu: 'Mesut Özil ile kupalar kazanacağız'

Fenerbahçe Sportif Direktörü, yeni transferleri Mesut Özil'i havaalanında karşıladı ve sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.Mesut Özil'in evine geldiğini söyleyen Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle." dedi.Mesut Özil ile birlikte kupalar kazanacaklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var.1-2 günlük bir süreç var. Sonra her şeyi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.