Emirhan Kayar: 'Okan Buruk'a teşekkür ediyorum'

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emirhan Kayar, Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuştu.



Emirhan Kayar yaptığı açıklamada, "Okan Buruk ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Bize burada şans verdikleri için. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Herkesten bir şeyler öğrenmeğe çalışıyoruz." dedi.



Kamptaki tecrübeli oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söyleyen genç oyuncu, "Emre Akbaba ve Oliveira'yı izliyorum sürekli. Kamptaki abilerimden bir şeyler öğrenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





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