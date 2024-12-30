Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı

Westerlo, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı
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30 Aralık 2024 18:28
Son güncelleme 30 Aralık 2024 18:39
Sezon başında Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Emir Ortakaya için beklenen gelişme yaşandı.

Westerlo, Fenerbahçe'den kiralanan Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emir Ortakaya'nın kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını ifade edildi.

20 yaşındaki genç stoper, bu sezon Westerlo formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
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