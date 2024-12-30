Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı





Westerlo, Fenerbahçe'den kiralanan Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Sezon başında Fenerbahçe 'den Westerlo'ya kiralanan Emir Ortakaya için beklenen gelişme yaşandı.Westerlo, Fenerbahçe'den kiralanan Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emir Ortakaya'nın kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını ifade edildi.20 yaşındaki genç stoper, bu sezon Westerlo formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asistlik performans gösterdi.