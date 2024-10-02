Haber Tarihi: 02 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 13:46

Ekrem İmamoğlu davası (mahkemesi) ne zaman, saat kaçta?

Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı yeni dava bugün 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ekrem İmamoğlu davası (mahkemesi) ne zaman, saat kaçta?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, davada İmamoğlu'yla birlikte tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı.

Savcı, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun alınmasını istedi. Hakim, 3 kişilik yeni bilirkişi heyetinden raporun alınmasını kararlaştırarak duruşmayı 2 Ekim tarihine ertelemişti.
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