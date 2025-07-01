Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 13:25 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 13:25

Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Öğretmenlerin güncel ek ders ücreti

Öğretmenlere, zorunlu ders saatleri dışındaki saat başı verilen her ders için ödeme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin unvanına göre ek ders ödemeleri de farklılık gösteriyor. Ek ders veren personeller Temmuz ek ders ücretlerine odaklandı. Temmuz ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zamlarla beraber ek ders parası da değişecek. Peki, Temmuz'da ek ders parası ne kadar olacak?

Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Öğretmenlerin güncel ek ders ücreti
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Ek ders ödemeleri, öğretmelerin zorunlu dersleri dışında kalan sürede verilen dersler için söz konusu oluyor. 2025 Ocak ayı itibarıyla 141,75 TL ek ders parası yatırılıyor. Bu tutar ise öğretmenin unvanına göre değişiyor. Her saat için hesaplara geçen ek ders parası, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları sonrasında artacak. İşte, öğretmenlerin ek ders ödemesi hakkında detaylar...

EK DERS PARASI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli memurun 5 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 14'lük zammı garantilmesi ardından gözler haziran verisine çevrildi. Tahmini olarak öğretmenlere de yüzde 15 civarında bir zammın söz konusu olması bekleniyor.

Buna bağlı olarak ek ders ücretlerinin yüzde 15 zam durumunda; kadrolu öğretmen için 137,34 TL, sözleşmeli öğretmen için ise 117,94 TL olması öngörülüyor. Hesaplamada yüzde 15 vergi dilim dikkate alınmıştır.

GÜNCEL EK DERS ÜCRETİ

Lisans mezunu gündüzlü öğretmen (brüt) - 141,07 TL
Lisans mezunu yarıyıl, gece ve cumartesi - pazar dersleri (brüt) - 151,15 TL
DKY (brüt) - 282,14 TL
Yüksek lisanslı öğretmen (brüt) - 151,92 TL
Doktoralı öğretmen (brüt) - 169,29 TL

EK DERS PARASI HESAPLAMA

Genel itibarıyla; dersin verildiği saate ve personelin unvanına bağlı olarak farklı göstergelerin, o dönem için geçerli memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla brüt ücret bulunur. Brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kesintileri yapıldıktan sonra net ücret elde edilir.


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