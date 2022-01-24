Edin Visca: 'İlk golümü taraftara armağan ediyorum'

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında galibiyet golünü atan Edin Visca, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.



Bosnalı futbolcu paylaşımında, "11 yıldan sonra kulüp değiştirmek, şehir değiştirmek kulağa hiç kolay gelmiyor. Ama ben buraya geldiğim günden beri, sanki yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Beni Trabzon'da ilk günden beri evimde gibi hissettiren herkese teşekkür ediyorum. İlk golümü yıllardır beni isteyen, geldiğimde de yabancılık çekmememi sağlayan büyük Trabzonspor taraftarına armağan ediyorum. Unutmayalım ki sadece bir maç kazandık. Ekip olarak bugün sahada olduğumuz gibi sakin kalmaya, hedefe odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.





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