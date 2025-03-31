Eczaneler bayramda açık mı? Bugün eczaneler açık mı?

Ramazan Bayramı'nda eczanelerin durumu merak ediliyor. Eczaneden ilaç veya medikal ürün almak isteyenler, bayramda eczanelerin hangi saatlerde açık olacağını araştırıyor. Peki, bayramda eczaneler açık mı? Eczaneler hangi saatlerde hizmet verecek? Bayramda eczanelerin çalışma saatleri nasıl olacak?

Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak.

Bayram tatilinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Nöbetçi eczanelerin hangileri olduğu eczanelerin kapılarında asılı olup, ayrıca ilçe belediyelerin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyuruluyor. Nöbetçi eczaneler bir sonraki günün sabahına kadar açık olacak.