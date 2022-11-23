Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi
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23 Kasım 2022 21:11
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Fabris)

Galatasaray HDI Sigorta: Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçın Akyol, Gamze KIlıç, İlkin Aydın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Eda Kafkas, Beren Yeşilırmak)

Setler: 31-29, 25-15, 25-22

Süre: 84 dakika (32, 22, 30)

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