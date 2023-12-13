Eczacıbaşı Dynavit'in ilk maçında rakibi Gerdau Minas

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit'in ilk maçında rakibi Gerdau Minas
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13 Aralık 2023 13:47
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında 14 Aralık Perşembe Günü (yarın) Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşacak.

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Eczacıbaşı Dynavit ile Gerdau Minas arasında oynanacak mücadele TSİ 14.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Turnuvada üç kıtadan 6 takım mücadele ediyor. Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda, VakıfBank ise B Grubu'nda yer alıyor.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.

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