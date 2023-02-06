Ecmel Sarıalioğlu: "Çok büyük bir acı"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, yaşanan depremlerin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ecmel Sarıalioğlu: 'Çok büyük bir acı'
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06 Şubat 2023 15:35
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ecmel Sarıalioğlu şu ifadeleri kullandı;

"Çok büyük bir acı. Hatayspor Başkanı'nı aradım, onunla görüştüm. Arkadaşlara ulaşmaya çalışıyordu. Onur Ergün, eski sporcumuz, onu aradım. Telefona çok zaman ulaşamadım. Biraz önce tekrar aradım, çalıyor, cevap vermedi. Ne durumda olduklarını bilmiyorum. İyi olduğunu bir şekilde öğrendim. Malatyasporlu bir kardeşimizi kaybettiğimizi duyduk. Bilmiyorum ne kadar doğru. Çok büyük bir acı. Allah devletimize zeval vermesin. Elimizden ne geliyorsa, her türlü desteğe hazırız."

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