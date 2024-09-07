e-YDS sonuçları ne zaman açıklanır, açıklanacak? 2024

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde yapılıyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül 2024 tarihinde 4 ilde uygulandı.



E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



e-YDS sonuçları sınav ile aynı gün açıklanıyordu.



Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.



E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimina göre, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül 2024 tarihinde düzenlendi



e-YDS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU VAR?



İngilizce olarak uygulanacak sınav saat 13.45'te başlayacak, saat 16.45'te sona erecek.



Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

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