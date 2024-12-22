Dybala'dan transfer açıklaması!

Roma forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala, Parma ile oynanan maçın ardından konuştu.
Arjantinli yıldız, 2 gol atıp, 1 asist yaptığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Harika bir maçtı, bana yeniden öz güven veren iki gol attım. Sonuçtan memnunum, bunu hak ettik." ifadelerini kullandı.
Hakkındaki transfer iddialarına cevap veren Dybala, "İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim." dedi.
Roma'nın önümüzdeki dönemde oynayacağı Milan ve Lazio gibi zorlu karşılaşmalar için görüşü sorulan Dybala, "Milan ve Lazio mu? Elbette hazırız. Bunlar oynanabilecek en güzel maçlar." açıklamasında bulundu.
"KALMAK İSTİYOR"
Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri ise Parma maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Paulo Dybala, iyi olduğu zaman oynar. Onu yorgun görürsem ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu anlarsam çıkarırım. Jose Mourinho'nun da dediği gibi Dybala'lı Roma çok farklı! Dybala için herhangi bir transfer teklifi almadık ve bizimle kalmak istediğini biliyorum." diye konuştu.
"KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"
Öte yandan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Parma ile oynanan maçtan önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Roma'da bu sezon 19 maça çıkan Dybala, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
Arjantinli yıldız, 2 gol atıp, 1 asist yaptığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Harika bir maçtı, bana yeniden öz güven veren iki gol attım. Sonuçtan memnunum, bunu hak ettik." ifadelerini kullandı.
Hakkındaki transfer iddialarına cevap veren Dybala, "İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim." dedi.
Roma'nın önümüzdeki dönemde oynayacağı Milan ve Lazio gibi zorlu karşılaşmalar için görüşü sorulan Dybala, "Milan ve Lazio mu? Elbette hazırız. Bunlar oynanabilecek en güzel maçlar." açıklamasında bulundu.
"KALMAK İSTİYOR"
Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri ise Parma maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Paulo Dybala, iyi olduğu zaman oynar. Onu yorgun görürsem ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu anlarsam çıkarırım. Jose Mourinho'nun da dediği gibi Dybala'lı Roma çok farklı! Dybala için herhangi bir transfer teklifi almadık ve bizimle kalmak istediğini biliyorum." diye konuştu.
"KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"
Öte yandan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Parma ile oynanan maçtan önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Roma'da bu sezon 19 maça çıkan Dybala, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.