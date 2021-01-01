"Durant, James Harden'ı Kerr konusunda uyardı!" iddiası

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in yeni takım arkadaşı James Harden'ı, ekibe gelmeden önce Golden State Warriors'a takas edilmesi durumunda, başantrenör Steve Kerr konusunda uyardığı iddia edildi.



Harden birkaç hafta önce takas talebinde bulunduktan sonra ismi, Philadelphia 76ers, Miami Heat ve Warriors ile geçmeye başlamıştı. Warriors Harden için çok iyi bir seçenek gibi gözükmüştü ve bir noktada süperstar oyuncu hakkında bilgi aldıkları rapor edilmişti.



The Ringer'dan Bill Simmons ve Ryen Russillo ile ESPN'den Jackie MacMullan, Durant'in o noktada Harden'ı, Kerr'ün altında oynamaktan hoşlanmayabileceği konusunda uyardığını iddia ettiler.



"ONUN İÇİN OYNAMAK İSTEMEYEBİLİRSİN"



Üçlü arasındaki diyalog, şu şekildeydi:



Simmons: "Bütün bu Harden çekilişinin uyuyan devi Golden State'ti. Ve bence işin içinde değillerdi. Ama girmeye karar verselerdi öyle olurlardı."



Russillo: "James ile Kevin'in arası iyi ve Durant onun Houston'dan ayrılmasını istiyordu. Yani arada bir iletişim olduğunu düşünüyorum."



Simmons: "Bir de Steve Kerr ile ilgili söylenenler vardı."



Russillo: "Evet, 'Onun için oynamak istemeyebilirsin' tarzında. Durant'in Golden State ile ilgili herhangi bir şeyden şikayet etmesi kulağa tuhaf geliyor ama etmiş gibi gözüküyor."



MacMullan: "Ama Kevin Durant'in Golden State ile ilgili tek şikayeti, Steph Curry olmamasıydı ve o pazarda asla Steph Curry olmayacaktı. Ne yaparsa yapsın ve kaç şampiyonluk kazanırlarsa kazansınlar, Steph Curry halen asıl adamdı."



Simmons: "KD ve Kerr'ün ilişkisi geçen yıl kesinlikle çökmüştü."



