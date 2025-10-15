Dünya Kupası maçları takvimi: 2026 FIFA Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

2026 Dünya Kupası heyecanı için nefesler tutuldu. Türkiye, Avrupa Elemeleri etabında Bulgaristan ve Gürcistan ile çıktığı maçlardan galip ayrılırken, İspanya müsabakasından ise mağlubiyet elde etmişti. Bu sonuçla A Milli Takım play-off etabını garantiledi. Peki, Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?

Avrupa Elemelerini ikinci sırada tamamlayanlarla, Uluslar Ligi'nde en üst sırada yer alan toplam 16 takım play-off'ta 26-31 Mart 2026 tarihlerinde yarışacak.

Eleme maçları ise henüz tamamlanmadı. Play-off'u garantileyen Türkiye'nin 15 Kasım'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da İspanya ile maçları mevcut. A Millilerin hala liderlik şansı bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası açılışı 11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estadio Azteca Mexico City'de yapılacak. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Çeyrek final Miami'de, yarı finaller Dallas ve Atlanta'da oynanacak. Final de 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York New Jersey'de olacak.

Maç eşleşmeleri ve başlama saatleri, 2025'in sonlarına doğru yapılması beklenen FIFA 26 Dünya Kupası kura çekimiyle belli olacak.

Şu ana kadar Dünya Kupası'nı garantileyen takımlar şöyle:

İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana.