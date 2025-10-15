Haber Tarihi: 15 Ekim 2025 12:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 12:59

Dünya Kupası maçları takvimi: 2026 FIFA Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

A Milli Takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası platformunda sıra play-off'lara geldi. Türkiye, grubunda çıktığı 4. maçın ardından play-off'ları garantiledi. Ancak Avrupa Elemelerinde Millilerin çıkması gereken 2 karşılaşma daha var. Elemeleri lider tamamlayanlar direkt olarak finallere kalıyor. Play-off aşamasında ise grup ikincileri ile Uluslar Ligi'nde başarı elde eden takımlar mücadele edecek. İşte, Dünya Kupası maç takvimi...

2026 Dünya Kupası heyecanı için nefesler tutuldu. Türkiye, Avrupa Elemeleri etabında Bulgaristan ve Gürcistan ile çıktığı maçlardan galip ayrılırken, İspanya müsabakasından ise mağlubiyet elde etmişti. Bu sonuçla A Milli Takım play-off etabını garantiledi. Peki, Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Elemelerini ikinci sırada tamamlayanlarla, Uluslar Ligi'nde en üst sırada yer alan toplam 16 takım play-off'ta 26-31 Mart 2026 tarihlerinde yarışacak.

Eleme maçları ise henüz tamamlanmadı. Play-off'u garantileyen Türkiye'nin 15 Kasım'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da İspanya ile maçları mevcut. A Millilerin hala liderlik şansı bulunuyor.

2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası açılışı 11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estadio Azteca Mexico City'de yapılacak. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Çeyrek final Miami'de, yarı finaller Dallas ve Atlanta'da oynanacak. Final de 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York New Jersey'de olacak.

Maç eşleşmeleri ve başlama saatleri, 2025'in sonlarına doğru yapılması beklenen FIFA 26 Dünya Kupası kura çekimiyle belli olacak.

GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Şu ana kadar Dünya Kupası'nı garantileyen takımlar şöyle:

İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana.
