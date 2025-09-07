Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftası, 6 maçla tamamlandı.
Elemelerde F, H ve K gruplarında toplam 6 maç oynandı.
F Grubu maçında İrlanda Cumhuriyeti konuk ettiği Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, 15. dakikada takımının 2. golünü atarken, 52. dakikada ise yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü.
Alınan sonuçlar şöyle:
- F Grubu
Ermenistan-Portekiz: 0-5
İrlanda-Macaristan: 2-2
- H Grubu
Avusturya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0
San Marino-Bosna Hersek: 0-6
- K Grubu
Letonya-Sırbistan: 0-1
İngiltere-Andorra: 2-0
