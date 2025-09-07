Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftası, 6 maçla tamamlandı.



Elemelerde F, H ve K gruplarında toplam 6 maç oynandı.



F Grubu maçında İrlanda Cumhuriyeti konuk ettiği Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, 15. dakikada takımının 2. golünü atarken, 52. dakikada ise yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü.



Alınan sonuçlar şöyle:



- F Grubu



Ermenistan-Portekiz: 0-5



İrlanda-Macaristan: 2-2



- H Grubu



Avusturya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0



San Marino-Bosna Hersek: 0-6



- K Grubu



Letonya-Sırbistan: 0-1



İngiltere-Andorra: 2-0



