Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman? 30 milli sporcu mindere çıkacak

Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona, serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Türkiye'nin 3 stilde 10'ar sporcu ile temsil edileceği Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımız ve turnuva takvimi merak konusu oldu.



DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 30 milli güreşçi mücadele edecek.



MİLLİ TAKIMIN SON DÜNYA ŞAMPİYONASI KARNESİ



Türkiye, 2023 Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı. Milliler; grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda 1 altın, erkekler serbest stilde ise 2 bronz madalya aldı.



Ay-yıldızlı güreşçilerden Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz altın, Rıza Kayaalp gümüş, Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can ve Enes Başar ise bronz madalyayı boynuna taktı.



Öte yandan Güreş Milli Takımı, yine Belgrad'da yapılan ve 4'ü altın toplam 7 madalya kazandığı 2022 Dünya Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile üç ağır sıklette de şampiyonluk yaşadı. Grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer alan milli takım, bu kategoride 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.



MİLLİ TAKIM KADROSU



2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:



Erkekler serbest stil



57 kilo: Yusuf Demir



61 kilo: Emrah Ormanoğlu



65 kilo: Cavit Acar



70 kilo: Haydar Yavuz



74 kilo: Soner Demirtaş



79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Alperen Tokgöz



97 kilo: Resul Güne



125 kilo: Hakan Büyükçıngıl



Kadınlar



50 kilo: Evin Demirhan Yavuz



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu



57 kilo: Emine Çakmak



59 kilo: Bediha Gün



62 kilo: Selvi İlyasoğlu



65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak



68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu



72 kilo: Nesrin Baş



76 kilo: Elmira Yasin



Grekoromen



55 kilo: Muhammet Emin Çakır



60 kilo: Enes Başar



63 kilo: Kerem Kamal



67 kilo: Murat Fırat



72 kilo: Selçuk Can



77 kilo: Ahmet Yılmaz



82 kilo: Alperen Berber



87 kilo: Hasan Berk Kılınç



97 kilo: Abdulkadir Çebi



130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

