Haber Tarihi: 08 Mart 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 11:12

Dünya Erkekler Günü ne zaman, hangi gün, var mı? 2024

Erkekler Günü var mı, ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinleri öne çıkarken özellikle erkekler "Dünya Erkekler Günü var mı, ne zaman, hangi gün?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Merak edenler için 2024 Dünya Erkekler Günü ile ilgili merak edilen detayları haberimizde derledik.

Dünya Erkekler Günü ne zaman, hangi gün, var mı? 2024
Abone Ol
Pozitif erkekliği teşvik etmek ve erkeklerin davranış ve tutumlarını etkileyebilecek zararlı klişelerin önüne geçmek amacıyla Dünya Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından destekleniyor ve kutlanıyor.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ VAR MI?

Resmi olarak kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleştirildi.

19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Pozitif erkekliği teşvik etmek ve erkeklerin davranış ve tutumlarını etkileyebilecek zararlı klişelere ve normlara meydan okumada eğitim, medya ve toplulukların rolünü öne çıkarmak için kutlanıyor.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Cayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sinan Vardar: ''Hakem devrimi olacak!'' Trendyol Süper Lig Sinan Vardar: ''Hakem devrimi olacak!''
Galatasaray'a iç sahada ne derbi fark ediyor ne başka bir şey Galatasaray Galatasaray'a iç sahada ne derbi fark ediyor ne başka bir şey
Cenk Tosun eski günlerinin çok uzağında Beşiktaş Cenk Tosun eski günlerinin çok uzağında
Dünya Kadınlar Günü neden 8 Mart, neden var? Dünya Kadınlar Günü neden çıktı, neden kutlanır? Gündem Dünya Kadınlar Günü neden 8 Mart, neden var? Dünya Kadınlar Günü neden çıktı, neden kutlanır?
Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza yolda! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza yolda!
Davinson Sanchez, dünyanın en hızlı 3. stoperi oldu Galatasaray Davinson Sanchez, dünyanın en hızlı 3. stoperi oldu
Fenerbahçe, Eda Erdem'in heykelini açtı! Fenerbahçe Fenerbahçe, Eda Erdem'in heykelini açtı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Hasan Arat'a ziyaret Beşiktaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Hasan Arat'a ziyaret
Dünya Erkekler Günü ne zaman, hangi gün, var mı? 2024 Gündem Dünya Erkekler Günü ne zaman, hangi gün, var mı? 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Arda Güler'den Fenerbahçeli oyunculara yorum!
2
Belçika'da muhteşem zafer; Fenerbahçe şov yaptı!
3
Alexander Blessin: "Fenerbahçe bizden iyiydi"
4
Fenerbahçe 18 günde 6 maça çıkacak
5
Galatasaray - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
6
Abdülkadir Ömür, Championship'te haftanın 11'inde
7
PFDK'den tarihi ceza: Caner'e 7 maç men!

SON HABERLER

yukarı ok