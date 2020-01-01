Dudley: "Anthony Davis, seneye MVP adayı!"

Los Angeles Lakers forveti Jared Dudley, takım arkadaşı Anthony Davis'in gelecek sezon MVP adaylarından biri olmasını beklediğini söyledi.



Dudley, Davis'in Perşembe günü Lakers ile imzaladığı 190 milyon dolar değerindeki beş yıllık maksimum sözleşmeyle alakalı olarak, şu açıklamaları yaptı:



"AD'nin MVP ödülünü kovalamasını bekliyorum. Atmosferi belirleyen kişinin o olmasını bekliyorum. LeBron'u, bu ligde oynadığı yılları ve sahip olduğu başarıları biliyoruz, ancak AD bu başarılardan bazılarına sahip değil. Gerekli yeteneğe ve kararlılığa sahip, yani AD'nin atmosferi önceden belirleyeceğini düşünüyorum.



Arka arkaya gecelerde, kaçırması gereken bazı maçlar olabilir, sorun değil, daha 27 yaşında. Ama Yılın Savunmacısı ödülünü de o almalıydı.



Kendisi hem gelecek, hem de mevcut zamanın tanımıdır..."



Dudley de AD gibi Lakers ile yeniden sözleşme imzalamıştı, lakin bu kontrat Davis'inkinden farklı bir şekilde, tek yıllıktı.



