Domenec Torrent'ten 11 kararı!

KALEDE FATİH ÖZTÜRK

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Domenec Torrent'ten de ilk 11'de farklı hamleler geldi.İspanyol teknik adam, kalede son dönemde eleştirilen İsmail Çipe'nin yerine Fatih Öztürk'ü tercih etti.Torrent, savunmada ise Sacha Boey, Nelsson, Marcao ve Ömer Bayram dörtlüsü yer aldı. Sarı-kırmızılıların orta sahası Taylan, Berkan, Emre Kılıç, Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluştu.Galatasaray'ın ileri uçtaki gol umudu ise Halil Dervişoğlu oldu.