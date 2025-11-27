Haber Tarihi: 27 Kasım 2025 15:49 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 15:49

Dolunay ne zaman, hangi gün? (2025-Kasım ayı)

Dolunay ne zaman sorusu, astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Gökyüzü takvimine göre dolunay her ay belirli tarihlerde meydana geliyor. Eylül dolunayı da Başak burcunda gerçekleşecek. Peki 2025-Kasım ayı dolunay ne zaman, saat kaçta? Dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Dolunay ne zaman, hangi gün? (2025-Kasım ayı)
Abone Ol
En iyi aurora izlemek için, Ay ışığının rahatsızlık vermemesi önemlidir çünkü Ay ışığı çok parlak olabilir ve özellikle aurora görülebilirliği düşük olduğunda zayıf auroranın neredeyse görünmez hale gelmesine neden olabilir. Aşağıda, mevcut ve önümüzdeki ay için Ay Fazları bulunmaktadır, böylece Ay'ın ne zaman rahatsızlık faktörü olacağını tam olarak bileceksiniz.
Dolunay ne zaman, hangi gün? (2025-Kasım ayı)

Tarih Yeni Ay -Dolunay ve Tutulma dereceleri İstanbul'a göre Yükselen burç
11 Ocak 2025 20° Oğlak burcunda Yeni Ay Asc- İkizler
25 Ocak 2025 5° Aslan burcunda Dolunay Asc- Başak
10 Şubat 2025 20° Kova burcunda Yeni Ay Asc- Akrep
24 Şubat 2025 5° Başak burcunda Dolunay Asc- Yengeç
10 Mart 2025 20° Balık burcunda Yeni Ay Asc-İkizler
25 Mart 2025 5° Terazi Burcunda Ay tutulması Asc-İkizler
8 Nisan 2025 19° Koç burcunda Güneş Tutulması Asc-Akrep
24 Nisan 2025 4 ° Akrep burcunda Dolunay Asc- Kova
8 Mayıs 2025 18° Boğa burcunda Yeni Ay Asc-Boğa
23 Mayıs 2025 3° Yay burcunda Dolunay Asc- İkizler
6 Haziran 2025 16°İkizler burcunda Yeni Ay Asc- Terazi
22 Haziran 2025 1°Oğlak burcunda Dolunay Asc-İkizler
6 Temmuz 2025 14°Yengeç burcunda Yeni Ay Asc- Boğa
21 Temmuz 2025 29°Oğlak burcunda Dolunay Asc-Terazi
4 Ağustos 2025 12°Aslan burcunda Yeni Ay Asc-Akrep
19 Ağustos 2025 27°Kova burcunda Dolunay Asc-Koç
3 Eylül 2025 11°Başak burcunda Yeni Ay Asc-Aslan
18 Eylül 2025 25°Balık burcunda Ay tutulması Asc-Başak
2 Ekim 2025 10 °Terazi burcunda Güneş Tutulması Asc-İkizler
17 Ekim 2025 24° Koç burcunda Dolunay Asc-Oğlak
1 Kasım 2025 9 °Akrep burcunda Yeni Ay Asc-Bağlık
15 Kasım 2025 24°Boğa burcunda Dolunay Asc-Aslan
1 Aralık 2025 9°Yay burcunda Yeni Ay Asc-Yay
15 Aralık 2025 24°İkizler burcunda Dolunay Asc-Kova
31 Aralık 2025 9°Oğlak burcunda Yeni ay Asc-Terazi
     
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Avrasya Tüneli Kapalı mı? 27 Kasım 2025 Gündem Avrasya Tüneli Kapalı mı? 27 Kasım 2025
Wojciech Szczesny: 'İlk yılımda bedava oynadım' Barcelona Wojciech Szczesny: "İlk yılımda bedava oynadım"
Galatasaray için Devler Ligi tahmini! Galatasaray Galatasaray için Devler Ligi tahmini!
Adrien Rabiot: 'Milan'a doğru zamanda geldim' Milan Adrien Rabiot: "Milan'a doğru zamanda geldim"
Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer! Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer!
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Galatasaray Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber! Barcelona Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber!
Papa 14. Leo neden İznik'i ziyaret ediyor? Gündem Papa 14. Leo neden İznik'i ziyaret ediyor?
Arda Turan'dan duygusal Ukrayna cevabı: 'Dünya liderlerine sesleniyorum' Dünya Futbolu Arda Turan'dan duygusal Ukrayna cevabı: "Dünya liderlerine sesleniyorum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları!
2
Fenerbahçe - Ferencvaros: Muhtemel 11'ler
3
Diego Simeone: "Bir gün o kulübede olmayı hayal ediyorum"
4
Fenerbahçe'den Ederson savunması: TFF'ye sunuldu!
5
Kylian Mbappe parladı, Real Madrid dört golle kazandı!
6
Muhammed Salisu'dan Galatasaray için mesaj!
7
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.