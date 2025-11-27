Haber Tarihi: 27 Kasım 2025 15:49 -
Dolunay ne zaman, hangi gün? (2025-Kasım ayı)
Dolunay ne zaman sorusu, astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Gökyüzü takvimine göre dolunay her ay belirli tarihlerde meydana geliyor. Eylül dolunayı da Başak burcunda gerçekleşecek. Peki 2025-Kasım ayı dolunay ne zaman, saat kaçta? Dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...
En iyi aurora izlemek için, Ay ışığının rahatsızlık vermemesi önemlidir çünkü Ay ışığı çok parlak olabilir ve özellikle aurora görülebilirliği düşük olduğunda zayıf auroranın neredeyse görünmez hale gelmesine neden olabilir. Aşağıda, mevcut ve önümüzdeki ay için Ay Fazları bulunmaktadır, böylece Ay'ın ne zaman rahatsızlık faktörü olacağını tam olarak bileceksiniz.
|Tarih
|Yeni Ay -Dolunay ve Tutulma dereceleri
|İstanbul'a göre Yükselen burç
|11 Ocak 2025
|20° Oğlak burcunda Yeni Ay
|Asc- İkizler
|25 Ocak 2025
|5° Aslan burcunda Dolunay
|Asc- Başak
|10 Şubat 2025
|20° Kova burcunda Yeni Ay
|Asc- Akrep
|24 Şubat 2025
|5° Başak burcunda Dolunay
|Asc- Yengeç
|10 Mart 2025
|20° Balık burcunda Yeni Ay
|Asc-İkizler
|25 Mart 2025
|5° Terazi Burcunda Ay tutulması
|Asc-İkizler
|8 Nisan 2025
|19° Koç burcunda Güneş Tutulması
|Asc-Akrep
|24 Nisan 2025
|4 ° Akrep burcunda Dolunay
|Asc- Kova
|8 Mayıs 2025
|18° Boğa burcunda Yeni Ay
|Asc-Boğa
|23 Mayıs 2025
|3° Yay burcunda Dolunay
|Asc- İkizler
|6 Haziran 2025
|16°İkizler burcunda Yeni Ay
|Asc- Terazi
|22 Haziran 2025
|1°Oğlak burcunda Dolunay
|Asc-İkizler
|6 Temmuz 2025
|14°Yengeç burcunda Yeni Ay
|Asc- Boğa
|21 Temmuz 2025
|29°Oğlak burcunda Dolunay
|Asc-Terazi
|4 Ağustos 2025
|12°Aslan burcunda Yeni Ay
|Asc-Akrep
|19 Ağustos 2025
|27°Kova burcunda Dolunay
|Asc-Koç
|3 Eylül 2025
|11°Başak burcunda Yeni Ay
|Asc-Aslan
|18 Eylül 2025
|25°Balık burcunda Ay tutulması
|Asc-Başak
|2 Ekim 2025
|10 °Terazi burcunda Güneş Tutulması
|Asc-İkizler
|17 Ekim 2025
|24° Koç burcunda Dolunay
|Asc-Oğlak
|1 Kasım 2025
|9 °Akrep burcunda Yeni Ay
|Asc-Bağlık
|15 Kasım 2025
|24°Boğa burcunda Dolunay
|Asc-Aslan
|1 Aralık 2025
|9°Yay burcunda Yeni Ay
|Asc-Yay
|15 Aralık 2025
|24°İkizler burcunda Dolunay
|Asc-Kova
|31 Aralık 2025
|9°Oğlak burcunda Yeni ay
|Asc-Terazi
|
|
|
