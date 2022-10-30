Dolmabahçe'de penaltı kararı

Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor maçının 4. dakikasında penaltı kazandı.
2. dakikada ceza sahası içine gelen topta Wout Weghorst, pasını takım arkadaşına aktarmak istedi. Weghorst'un havalandırdığı top Ümraniyesporlu Allyson elle oynadı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi.
1 dakika sonra top oyun alanını terkedince Hakem Numanoğlu oyunu durdurdu ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesinin bitmesini bekledi. Öğretmenoğlu'ndan monitörde izleme tavsiyesi gelince Numanoğlu, izlemeye gitti. Kısa bir izleme süresinin ardından Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
Cenk Tosun, 5. dakikada topun başına geldi ve Şenol Güneş döneminin ilk golünü atan isim oldu.
2. dakikada ceza sahası içine gelen topta Wout Weghorst, pasını takım arkadaşına aktarmak istedi. Weghorst'un havalandırdığı top Ümraniyesporlu Allyson elle oynadı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi.
1 dakika sonra top oyun alanını terkedince Hakem Numanoğlu oyunu durdurdu ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesinin bitmesini bekledi. Öğretmenoğlu'ndan monitörde izleme tavsiyesi gelince Numanoğlu, izlemeye gitti. Kısa bir izleme süresinin ardından Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
Cenk Tosun, 5. dakikada topun başına geldi ve Şenol Güneş döneminin ilk golünü atan isim oldu.
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