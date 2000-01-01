Divac ve Walton, gelecek sezon da Sacramento'dalar

Sacramento Kings genel menajeri Vlade Divac ve koç Luke Walton'ın, Kings'de gelecek sezon mevcut pozisyonlarında kalmalarının "çok muhtemel" olduğu bildirildi.



Takım sahibi Vivek Ranadive, Kings'in 15-29'luk başlangıcından sonra Divac ve Walton ile hayal kırıklığını dile getirmişti, ancak daha sonra Kings, 20 maçın 13'ünü kazanarak, başarılı bir altı haftalık dönem geçirmişti.



Hem Divac hem de Walton 2022-23 sezonu sonuna kadar takımla anlaşmalı durumda. Walton, takımla koç olarak ilk sezonunda görev yapıyor.



