Dirk: "Tanking, takımın karakterine yakışmıyor"

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Dallas Mavericks yıldızı Dirk Nowitzki, takımının yeniden yapılanma adına 'tanking' yaparak bilerek maç kaybetmesinin, takımın karakterine yakışmadığını ve gelecek için kötü bir izlenim bıraktığını söyledi.Genç oyuncuların rekabet etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyleyen Dirk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mavericks sahibi Mark Cuban, "önümüzdeki sezon 'tanking' yapmayacağız" şeklinde bir açıklamada bulunmuş ve lig yönetimi tarafından 600 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.