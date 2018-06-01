Dirk: "Tanking, takımın karakterine yakışmıyor"

Dallas Mavericks yıldızı Dirk Nowitzki, takımının yeniden yapılanma adına 'tanking' yaparak bilerek maç kaybetmesinin, takımın karakterine yakışmadığını ve gelecek için kötü bir izlenim bıraktığını söyledi.
Genç oyuncuların rekabet etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyleyen Dirk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burada pes edip sert oynamayan bir kültür olsun gerçekten istemezsiniz. Bana kalırsa gelecek için kötü bir izlenim oluyor. Genç oyuncularımızın nasıl rekabet edilir onu öğrenmeleri gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Dakikalarınızın hakkını vermelisiniz. Daha iyiye gitmenin tek yolu budur. Bu ligde oynayabilmenin tek yolu budur, ve bu sezondan sonra ne olursa olsun, ona göre değerlendirme yaparız. Ama şimdilik, dakikalarınızın hakkını verip kazanmaya oynamalısınız."
Mavericks sahibi Mark Cuban, "önümüzdeki sezon 'tanking' yapmayacağız" şeklinde bir açıklamada bulunmuş ve lig yönetimi tarafından 600 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.