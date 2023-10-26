Dinamo Zagreb Viktoria Plzen canlı izle Şifresiz Exxen spor izle | Dinamo Zagreb Viktoria Plzen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Viktoria Plzen, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı şifresiz canlı izleme detayları…Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)