Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:45

Dinamo Zagreb Viktoria Plzen canlı izle Şifresiz Exxen spor izle | Dinamo Zagreb Viktoria Plzen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Viktoria Plzen, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı canlı izleme detayları

Dinamo Zagreb Viktoria Plzen canlı izle Şifresiz Exxen spor izle | Dinamo Zagreb Viktoria Plzen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Viktoria Plzen, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı şifresiz canlı izleme detayları…
DİNAMO ZAGREB – VİKTORİA PLZEN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



DİNAMO ZAGREB – VİKTORİA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

 

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