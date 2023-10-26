Dinamo Zagreb Viktoria Plzen canlı izle Şifresiz Exxen spor izle | Dinamo Zagreb Viktoria Plzen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Viktoria Plzen, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dinamo Zagreb Viktoria Plzen maçı şifresiz canlı izleme detayları…
DİNAMO ZAGREB – VİKTORİA PLZEN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ DİNAMO ZAGREB – VİKTORİA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)
19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)
19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)
22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)
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