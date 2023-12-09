Dimitris Itoudis: 'İnancımızı devam ettirmeliyiz'

EuroLeague'nin 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Barcelona'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko'da tecrübeli koç Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu.



İşte Dimitris Itoudis'in açıklamaları:



"Bu maçın iki yüzü vardı diyebilirim. Maçın ilk yarısında kontrol genel olarak bizdeydi. Hem hücum hem savunma açısından iyi atışlar yaptık. Ribauntlar vardı, açık atışlarımız iyiydi. Topu çok iyi paylaştık ama bize genel olarak savunma açısından baskı yapacaklarını biliyorduk. Üçüncü çeyreğe top kaybıyla başladık. Motley ile hücumda çözüm bulduk, +1'le bitirebildik o süreyi iyi kullanarak. Üçüncü çeyreğin sonucu tabii ki canımızı bayağı yakmış oldu. Maçın iki yüzü olmasından kastım bu oldu. Maçın sonucu genelini göstermiyor. Çok fazla artılar ve eksiler vardı. Yedi maçın altısı deplasmandaydı. Bunları kaybettik ama hep mücadele eden, sonuna kadar savaşan bir takım şeklinde kaybettik. Genelde skorlar başa baş oldu. Fenerbahçe ailesi olarak inancımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Yaşadığımız 4 mağlubiyette zaten 5 oyuncumuz eksikti. Böyle detaylar da var. Şimdi birlikte olup, moralimizi yüksek tutup hem tarihimiz hem de kulübümüz için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU