Dilan Polat neden tutuklandı? Son dakika Dilan Polat Engin Polat olayında son durum nedir?

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. İşte Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltına alınması ve sonrası yaşananlar.İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi.Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.Operasyonla gözaltına alınan Dilan polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına da el konulmuştu.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ve şirketine ait toplam 24 araca el konuldu.El konulan lüks araçlardan 16'sının yeri tespit edildi.Tespit edilen 16 araçtan 13'ü polis tarafından alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Vatan Caddesi'ndeki bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirilen lüks araçlar böyle sergilendi.Emniyete getirilen 13 lüks aracın değeri 150 milyon TL olduğu belirtiliyor.Yeri tespit edilen 3 araç da otoparkta gözlem altında alındı.Polis el konulan 24 araçtan 8'inin yerini tespit edemedi. 8 aracın da bulunması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.Kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamıdna gözaltına alınan Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak çiftin yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı görüntülendi.Yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.Mahalle sakinlerinde bir de, "Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi" diye konuştu.Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira paranın dün bir bayiden Kübra Doğan'ın hesabına aktarıldığı bilgisi üzerine operasyonlar Ankara'ya sıçradı. Gözaltı sayısı 24 olurken 8 kişinin ifadesi tamamlandı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dilan ve Engin Polat şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18'i yakalanmıştı. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz'ın teslim olduğu öğrenildi. Dosya kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21 oldu. Engin Polat'ın anneannesi dün serbest kalmıştı.Yaşanan gelişme sonrası operasyon Ankara'ya sıçradı. Polat şirketlerinin Ankara'da bayilik verdiği Dipomed Medikal'den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edildi. Banka görevlileri durumu fark edince polise bilgi verildi.Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık 4 kişi için gözaltı kararı verdi. Dipomed Ankara bayisi Gözde B. eşi İsmail B., Mustafa Ö. ile Kübra D. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 24 oldu.Parayı Mustafa Özalp'ın kız arkadaşı Kübra Doğan'ın hesabına aktardığı öne sürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde paranın Polat çiftine ait olduğunu iddia ettiler.Gözaltına alınanlardan 8 şüphelinin ifadesinin alındığı da öğrenildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadelerinin alınmasına da 3 Kasım akşamı geçilmesi bekleniyor.Engin Polat'ın 76 yaşındaki anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine şirket kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Polat çiftinin 24 aracına el konuldu.Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, Engin Polat ile evli ve iki çocuk annesidir.İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerini kullanmıştır. İş hayatının yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Dilan Polat, Instagram hesabında 7 milyon takipçiye sahiptir. Polat, geçtiğimiz günlerde "dilanpolat" isimli Instagram hesabını kapatmıştır.Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dilan Polat ile evlidir ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır. Engin Polat'ın hayatı ile ilgili detaylı bilgi bulunmasa da Polat'ın medikal işinde faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu bilinmektedir.