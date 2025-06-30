DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama 2025

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 oturumuna günler kala gözler sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan adayların sınav tarihinde (20 Temmuz 2025) sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS sınav giriş belgesi nasıl edinilir?



DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



Sınav yeri ve salon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. ÖSYM, genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce – bu yıl için 10 Temmuz 2025 civarı – sınav giriş belgelerini erişime açıyor.



Giriş belgesine erişildiğinde, adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi görüntüleyip indirebilirler.



DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



Sorgulama aşamaları:



https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın.



"Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine gidin.



"2025 – DGS" seçeneğini işaretleyerek belgeyi görüntüleyin.



Yazıcıdan çıktısını almayı unutmayın.

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