DGS hemşirelik taban puanları 2023-2024: DGS hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE KNT TAVAN TABAN Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 322,11632 322,11632 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 317,93283 317,93283 Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 317,53775 317,53775 Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 331,55515 316,76623 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 315,03029 315,03029 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 313,68931 313,68931 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 325,54733 313,53200 Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 316,87132 313,30219 Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11 332,11485 312,69515 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 11 322,35462 312,66837 İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 311,66126 311,66126 Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 326,46258 311,56299 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 311,19615 311,19615 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 310,88307 310,88307 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 6 324,79465 310,84434 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 345,80142 310,51973 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 310,33768 310,33768 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 325,38969 310,29046 Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 310,15952 310,15952 Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 321,91109 309,78250 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 309,16706 309,16706 Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 308,76957 308,76957 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 327,57106 308,74667 İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 308,62399 308,62399 İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 308,52273 308,52273 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 334,24607 308,49934 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 15 318,06818 308,37690 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 308,05032 308,05032 Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 314,96297 307,65314 Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 307,49865 307,49865 Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 312,50477 307,33821 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 8 337,04703 307,32397 Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 319,44567 307,01833 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 332,66521 306,76601 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 309,50025 306,39887 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11 326,16772 306,29307 Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 14 328,04936 306,07714 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 305,99398 305,99398 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11 319,96035 305,99133 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 320,11215 305,97594 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 338,37492 305,75157 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 1 305,72219 305,72219 Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 14 316,10302 305,67541 Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 305,54157 305,54157 Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 322,78542 305,49397 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 2 307,72768 305,35304 Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 327,46690 305,25438 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 311,10287 305,18424 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 305,05488 305,05488 İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 305,04887 305,04887 İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 304,97030 304,97030 İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 304,89838 304,89838 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 315,77770 304,83738 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 12 311,20188 304,78945 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 304,62562 304,62562 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 314,76253 304,56393 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 304,48478 304,48478 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 320,78419 304,32961 İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 304,06359 304,06359 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 329,78436 304,03163 Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 8 308,32934 303,96147 Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 320,29359 303,77748 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 310,09439 303,66868 Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 319,78859 303,63239 Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 312,29915 303,54115 KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 303,51186 303,51186 İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 14 314,37484 303,47219 Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 10 316,77471 303,38634 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 310,55797 303,22758 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 317,45936 303,20152 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 305,20601 302,95389 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 302,88415 302,88415 İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 342,86637 302,82681 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 320,66222 302,75401 Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 308,46318 302,61721 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu 8 313,59769 302,60103 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 310,06815 302,56330 Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 302,36192 302,36192 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11 315,56488 301,89502 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 312,52558 301,76087 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 317,05323 301,52245 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 315,92757 301,29474 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 1 301,26068 301,26068 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 319,37379 301,20708 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 306,81042 301,17042 İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,88336 300,88336 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 15 314,92404 300,83972 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 306,07575 300,70501 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,59783 300,59783 Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,54536 300,54536 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 322,72815 300,49672 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,48631 300,48631 Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 306,20420 300,45055 Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 321,81710 300,44004 Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,39423 300,39423 İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 301,25258 300,15716 Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 310,13841 299,96149 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 318,52250 299,86978 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu (İÖ) 5 302,36491 299,84525 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 9 305,84232 299,72324 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 343,58369 299,69399 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu 6 308,53346 299,67667 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 319,77576 299,61729 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 315,26410 299,38501 Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 321,68156 299,37277 Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) 11 314,50276 299,34256 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 316,27382 299,21565 Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 299,20847 299,20847 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 322,91787 299,13169 Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 309,15313 299,04917 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 302,06363 299,00538 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 303,39010 298,92239 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 314,22183 298,83152 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) 5 308,87247 298,68421 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 316,40722 298,51709 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 314,13222 298,48877 Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 311,07624 298,46619 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 317,37414 298,28981 Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 303,95315 298,24260 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (İNG) 2 299,85462 298,21475 Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 298,19271 298,19271 Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 310,64026 298,07324 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 312,04417 298,04275 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 332,70360 297,99048 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 308,86960 297,97873 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 323,93811 297,89232 Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 309,40438 297,75186 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 303,83604 297,68275 İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 297,58553 297,58553 Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 310,23393 297,57107 Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 307,97035 297,55522 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 302,41343 297,51081 Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 299,57936 297,40277 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 305,65439 297,34473 Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 301,90627 296,97344 Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 8 302,91506 296,95264 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 314,74273 296,93408 Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 298,58187 296,90245 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 302,89133 296,75320 Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 304,51246 296,71711 Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 306,56972 296,67843 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 6 302,28322 296,61077 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 298,38225 296,50405 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 296,42421 296,42421 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu 10 298,43542 296,38930 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 296,28186 296,28186 Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 296,08912 296,08912 Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu 9 296,67432 295,79271 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 295,24798 295,24798 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 6 303,96085 294,41836 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 295,59712 294,27466 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 2 294,05762 293,77587 İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 3 294,13317 293,75320 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 306,69970 293,65255 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (BURSLU) 2 293,65869 293,40134 Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 293,02553 293,02553 Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 292,78725 292,78725 Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 292,78488 292,78488 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU) 4 293,97060 292,62730 Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 2 293,07585 292,56861 Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 3 292,96347 292,38721 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 291,97435 291,97435 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 296,92631 291,97084 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 291,75879 291,75879 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 293,49384 291,47459 Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 301,82880 291,22645 İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 296,32877 291,13574 Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 291,94238 290,97212 İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 292,78506 290,73002 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 290,42187 290,42187 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 293,60595 290,36346 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 294,92688 290,28975 Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 294,10071 290,07047 İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 289,94236 289,94236 KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 295,05143 289,00181 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU) 6 292,85053 288,70300 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 293,11224 288,52369 İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 297,52807 288,42616 Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 290,58107 288,07676 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 5 290,72688 287,91607 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 289,04613 287,83636 İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 292,63723 287,61590 Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 288,06240 287,24981 Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 292,38934 287,13625 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 4 289,22337 286,66675 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 2 288,82238 286,39698 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) 4 290,44702 286,04021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 288,15888 285,81883 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 5 287,63573 285,61205 İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 3 287,78421 284,89098 Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU) 2 287,80794 284,88580 Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 293,73239 284,82687 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 285,75189 284,42793 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 BURSLU) 3 288,19978 283,74511 Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 286,83419 283,36054 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 290,47908 283,21690 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 285,65293 283,13425 Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 287,84530 282,12266 Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 3 288,72467 282,02325 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 281,43204 281,43204 İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 3 283,37950 281,41168 Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 291,39434 280,92349 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 280,32756 280,32756 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 3 282,52316 280,10464 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 281,40971 280,06842 Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 3 284,49914 280,00741 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (%50 BURSLU) 8 286,91517 279,51752 İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 287,86129 279,38250 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 281,03526 277,72186 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 3 280,10710 276,66887 Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 275,38746 275,03578 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 275,12673 273,73609 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) 2 272,90263 272,89609

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri hemşirelik oldu. Bu noktada ''Hemşirelik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Hemşirelik taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…İşte DGS Hemşirelik bölümü taban puanları;DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları