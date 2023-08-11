Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:24 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:24

DGS hemşirelik taban puanları 2023-2024: DGS hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi sırada DGS tercih süreci var. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları gündemdeki yerini aldı. En çok araştırılan bölümlerden biri ise DGS hemşirelik taban puanları oldu. Peki, 2023DGS hemşirelik taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 DGS hemşirelik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

DGS hemşirelik taban puanları 2023-2024: DGS hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri hemşirelik oldu. Bu noktada ''Hemşirelik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Hemşirelik taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…
DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 

İşte DGS Hemşirelik bölümü taban puanları;
DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

ÜNİVERSİTEFAKÜLTEKNTTAVANTABAN
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 322,11632 322,11632
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 317,93283 317,93283
Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 317,53775 317,53775
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 331,55515 316,76623
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 315,03029 315,03029
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 313,68931 313,68931
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 325,54733 313,53200
Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 316,87132 313,30219
Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11 332,11485 312,69515
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 11 322,35462 312,66837
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 311,66126 311,66126
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 326,46258 311,56299
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 311,19615 311,19615
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 310,88307 310,88307
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 6 324,79465 310,84434
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 345,80142 310,51973
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 310,33768 310,33768
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 325,38969 310,29046
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 310,15952 310,15952
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 321,91109 309,78250
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 309,16706 309,16706
Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 308,76957 308,76957
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 327,57106 308,74667
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 308,62399 308,62399
İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 308,52273 308,52273
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 334,24607 308,49934
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 15 318,06818 308,37690
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 308,05032 308,05032
Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 314,96297 307,65314
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 307,49865 307,49865
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 312,50477 307,33821
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 8 337,04703 307,32397
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 319,44567 307,01833
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 332,66521 306,76601
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 309,50025 306,39887
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11 326,16772 306,29307
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 14 328,04936 306,07714
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 305,99398 305,99398
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11 319,96035 305,99133
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 320,11215 305,97594
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 338,37492 305,75157
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 1 305,72219 305,72219
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 14 316,10302 305,67541
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 305,54157 305,54157
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 322,78542 305,49397
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 2 307,72768 305,35304
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 327,46690 305,25438
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 311,10287 305,18424
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 305,05488 305,05488
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 305,04887 305,04887
İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 304,97030 304,97030
İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 304,89838 304,89838
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 315,77770 304,83738
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 12 311,20188 304,78945
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 304,62562 304,62562
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 314,76253 304,56393
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 304,48478 304,48478
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 320,78419 304,32961
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 304,06359 304,06359
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 329,78436 304,03163
Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 8 308,32934 303,96147
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 320,29359 303,77748
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 310,09439 303,66868
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 319,78859 303,63239
Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 312,29915 303,54115
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 303,51186 303,51186
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 14 314,37484 303,47219
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 10 316,77471 303,38634
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 310,55797 303,22758
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 317,45936 303,20152
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 305,20601 302,95389
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 302,88415 302,88415
İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 342,86637 302,82681
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 320,66222 302,75401
Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 308,46318 302,61721
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu 8 313,59769 302,60103
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 310,06815 302,56330
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 302,36192 302,36192
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11 315,56488 301,89502
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 312,52558 301,76087
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 317,05323 301,52245
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 315,92757 301,29474
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 1 301,26068 301,26068
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 319,37379 301,20708
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 306,81042 301,17042
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,88336 300,88336
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 15 314,92404 300,83972
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 306,07575 300,70501
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,59783 300,59783
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,54536 300,54536
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 322,72815 300,49672
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,48631 300,48631
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 306,20420 300,45055
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 321,81710 300,44004
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 300,39423 300,39423
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 301,25258 300,15716
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 310,13841 299,96149
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 318,52250 299,86978
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu (İÖ) 5 302,36491 299,84525
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 9 305,84232 299,72324
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 343,58369 299,69399
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu 6 308,53346 299,67667
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 319,77576 299,61729
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 315,26410 299,38501
Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 321,68156 299,37277
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) 11 314,50276 299,34256
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 316,27382 299,21565
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 299,20847 299,20847
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 322,91787 299,13169
Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 309,15313 299,04917
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 302,06363 299,00538
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 303,39010 298,92239
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 314,22183 298,83152
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) 5 308,87247 298,68421
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 316,40722 298,51709
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 314,13222 298,48877
Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 311,07624 298,46619
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 317,37414 298,28981
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 303,95315 298,24260
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (İNG) 2 299,85462 298,21475
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 298,19271 298,19271
Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 310,64026 298,07324
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 312,04417 298,04275
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 332,70360 297,99048
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 308,86960 297,97873
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 323,93811 297,89232
Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 309,40438 297,75186
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 303,83604 297,68275
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 297,58553 297,58553
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 310,23393 297,57107
Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 307,97035 297,55522
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 302,41343 297,51081
Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 299,57936 297,40277
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 305,65439 297,34473
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 301,90627 296,97344
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 8 302,91506 296,95264
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 314,74273 296,93408
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 298,58187 296,90245
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 302,89133 296,75320
Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 304,51246 296,71711
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 306,56972 296,67843
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 6 302,28322 296,61077
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 298,38225 296,50405
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 296,42421 296,42421
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu 10 298,43542 296,38930
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 296,28186 296,28186
Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 296,08912 296,08912
Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu 9 296,67432 295,79271
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 295,24798 295,24798
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 6 303,96085 294,41836
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 295,59712 294,27466
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 2 294,05762 293,77587
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 3 294,13317 293,75320
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 306,69970 293,65255
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (BURSLU) 2 293,65869 293,40134
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 293,02553 293,02553
Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 292,78725 292,78725
Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 292,78488 292,78488
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU) 4 293,97060 292,62730
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) 2 293,07585 292,56861
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 3 292,96347 292,38721
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 291,97435 291,97435
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 296,92631 291,97084
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 291,75879 291,75879
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 293,49384 291,47459
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 301,82880 291,22645
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 296,32877 291,13574
Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 291,94238 290,97212
İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 292,78506 290,73002
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 290,42187 290,42187
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 293,60595 290,36346
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 294,92688 290,28975
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 294,10071 290,07047
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 289,94236 289,94236
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 295,05143 289,00181
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU) 6 292,85053 288,70300
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 293,11224 288,52369
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 297,52807 288,42616
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 290,58107 288,07676
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 5 290,72688 287,91607
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 289,04613 287,83636
İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 292,63723 287,61590
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 288,06240 287,24981
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 292,38934 287,13625
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 4 289,22337 286,66675
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 2 288,82238 286,39698
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) 4 290,44702 286,04021
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 288,15888 285,81883
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 5 287,63573 285,61205
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 3 287,78421 284,89098
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU) 2 287,80794 284,88580
Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 293,73239 284,82687
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 285,75189 284,42793
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 BURSLU) 3 288,19978 283,74511
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 286,83419 283,36054
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 290,47908 283,21690
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 285,65293 283,13425
Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 287,84530 282,12266
Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 3 288,72467 282,02325
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 281,43204 281,43204
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 3 283,37950 281,41168
Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 291,39434 280,92349
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 280,32756 280,32756
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 3 282,52316 280,10464
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 281,40971 280,06842
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 3 284,49914 280,00741
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (%50 BURSLU) 8 286,91517 279,51752
İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 4 287,86129 279,38250
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 281,03526 277,72186
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 3 280,10710 276,66887
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 275,38746 275,03578
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 275,12673 273,73609
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) 2 272,90263 272,89609
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