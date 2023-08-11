DGS hemşirelik taban puanları 2023-2024: DGS hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

|Bahçeşehir Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|322,11632
|322,11632
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|317,93283
|317,93283
|Beykent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|317,53775
|317,53775
|Dicle Üniversitesi
|Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|331,55515
|316,76623
|Üsküdar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|315,03029
|315,03029
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|313,68931
|313,68931
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|325,54733
|313,53200
|Batman Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|6
|316,87132
|313,30219
|Ankara Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|11
|332,11485
|312,69515
|İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
|Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
|11
|322,35462
|312,66837
|İstinye Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|311,66126
|311,66126
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|326,46258
|311,56299
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|311,19615
|311,19615
|Haliç Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|310,88307
|310,88307
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
|6
|324,79465
|310,84434
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|12
|345,80142
|310,51973
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|310,33768
|310,33768
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|325,38969
|310,29046
|Biruni Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|310,15952
|310,15952
|Mardin Artuklu Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|7
|321,91109
|309,78250
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|309,16706
|309,16706
|Toros Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|308,76957
|308,76957
|Çukurova Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|11
|327,57106
|308,74667
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|308,62399
|308,62399
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|308,52273
|308,52273
|Marmara Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|11
|334,24607
|308,49934
|Akdeniz Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|15
|318,06818
|308,37690
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU)
|1
|308,05032
|308,05032
|Siirt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|314,96297
|307,65314
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|307,49865
|307,49865
|Bitlis Eren Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|312,50477
|307,33821
|Hacettepe Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|8
|337,04703
|307,32397
|Harran Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|10
|319,44567
|307,01833
|Adıyaman Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|332,66521
|306,76601
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|309,50025
|306,39887
|Ege Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|11
|326,16772
|306,29307
|Mersin Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|14
|328,04936
|306,07714
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|305,99398
|305,99398
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|11
|319,96035
|305,99133
|Gazi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|11
|320,11215
|305,97594
|Erciyes Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|11
|338,37492
|305,75157
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU)
|1
|305,72219
|305,72219
|Selçuk Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|14
|316,10302
|305,67541
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|305,54157
|305,54157
|Ordu Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|322,78542
|305,49397
|Maltepe Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU)
|2
|307,72768
|305,35304
|Gaziantep Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|15
|327,46690
|305,25438
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|6
|311,10287
|305,18424
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|305,05488
|305,05488
|İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|305,04887
|305,04887
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|304,97030
|304,97030
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|304,89838
|304,89838
|Kocaeli Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|315,77770
|304,83738
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Gülhane Hemşirelik Fakültesi
|12
|311,20188
|304,78945
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|304,62562
|304,62562
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|12
|314,76253
|304,56393
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (BURSLU)
|1
|304,48478
|304,48478
|Fırat Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|10
|320,78419
|304,32961
|İstinye Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|304,06359
|304,06359
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|329,78436
|304,03163
|Siirt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|8
|308,32934
|303,96147
|Sakarya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|13
|320,29359
|303,77748
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|310,09439
|303,66868
|Muş Alparslan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|319,78859
|303,63239
|Iğdır Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|312,29915
|303,54115
|KTO Karatay Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU)
|1
|303,51186
|303,51186
|İnönü Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|14
|314,37484
|303,47219
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|10
|316,77471
|303,38634
|Munzur Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|310,55797
|303,22758
|Süleyman Demirel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|14
|317,45936
|303,20152
|Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|305,20601
|302,95389
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|302,88415
|302,88415
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|342,86637
|302,82681
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|320,66222
|302,75401
|Bingöl Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|308,46318
|302,61721
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Bucak Sağlık Yüksekokulu
|8
|313,59769
|302,60103
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|310,06815
|302,56330
|Yeditepe Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|302,36192
|302,36192
|Atatürk Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|11
|315,56488
|301,89502
|Balıkesir Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|10
|312,52558
|301,76087
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|14
|317,05323
|301,52245
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|12
|315,92757
|301,29474
|Ufuk Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU)
|1
|301,26068
|301,26068
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|319,37379
|301,20708
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|306,81042
|301,17042
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|300,88336
|300,88336
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi
|15
|314,92404
|300,83972
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|306,07575
|300,70501
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|300,59783
|300,59783
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|300,54536
|300,54536
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|12
|322,72815
|300,49672
|Başkent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|300,48631
|300,48631
|Akdeniz Üniversitesi
|Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|306,20420
|300,45055
|Hitit Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|321,81710
|300,44004
|Sanko Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|300,39423
|300,39423
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|301,25258
|300,15716
|Pamukkale Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|14
|310,13841
|299,96149
|Trakya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|10
|318,52250
|299,86978
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Bucak Sağlık Yüksekokulu (İÖ)
|5
|302,36491
|299,84525
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Sağlık Yüksekokulu
|9
|305,84232
|299,72324
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|10
|343,58369
|299,69399
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Afşin Sağlık Yüksekokulu
|6
|308,53346
|299,67667
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|319,77576
|299,61729
|Gümüşhane Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|315,26410
|299,38501
|Yalova Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|321,68156
|299,37277
|Giresun Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz)
|11
|314,50276
|299,34256
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|15
|316,27382
|299,21565
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|299,20847
|299,20847
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|14
|322,91787
|299,13169
|Amasya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|309,15313
|299,04917
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi
|Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|302,06363
|299,00538
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|303,39010
|298,92239
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|15
|314,22183
|298,83152
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
|5
|308,87247
|298,68421
|Düzce Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|14
|316,40722
|298,51709
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|10
|314,13222
|298,48877
|Uşak Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|311,07624
|298,46619
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|11
|317,37414
|298,28981
|Karabük Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|303,95315
|298,24260
|Atatürk Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi (İNG)
|2
|299,85462
|298,21475
|Avrasya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|298,19271
|298,19271
|Kafkas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|14
|310,64026
|298,07324
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|312,04417
|298,04275
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|10
|332,70360
|297,99048
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|10
|308,86960
|297,97873
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|12
|323,93811
|297,89232
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|309,40438
|297,75186
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|303,83604
|297,68275
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|297,58553
|297,58553
|Kırıkkale Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|310,23393
|297,57107
|Sinop Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|307,97035
|297,55522
|Üsküdar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|302,41343
|297,51081
|Aksaray Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|299,57936
|297,40277
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|14
|305,65439
|297,34473
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|8
|301,90627
|296,97344
|Selçuk Üniversitesi
|Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
|8
|302,91506
|296,95264
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|14
|314,74273
|296,93408
|Bartın Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|298,58187
|296,90245
|Kırklareli Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|302,89133
|296,75320
|Kastamonu Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|304,51246
|296,71711
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|306,56972
|296,67843
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|6
|302,28322
|296,61077
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|9
|298,38225
|296,50405
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|296,42421
|296,42421
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Suşehri Sağlık Yüksekokulu
|10
|298,43542
|296,38930
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|296,28186
|296,28186
|Atılım Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|296,08912
|296,08912
|Trakya Üniversitesi
|Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
|9
|296,67432
|295,79271
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|295,24798
|295,24798
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|6
|303,96085
|294,41836
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|295,59712
|294,27466
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU)
|2
|294,05762
|293,77587
|İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|294,13317
|293,75320
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|7
|306,69970
|293,65255
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi (BURSLU)
|2
|293,65869
|293,40134
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|293,02553
|293,02553
|Girne Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|292,78725
|292,78725
|Kıbrıs İlim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|292,78488
|292,78488
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU)
|4
|293,97060
|292,62730
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU)
|2
|293,07585
|292,56861
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|292,96347
|292,38721
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|291,97435
|291,97435
|Başkent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|296,92631
|291,97084
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|291,75879
|291,75879
|Haliç Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|293,49384
|291,47459
|Biruni Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|301,82880
|291,22645
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|296,32877
|291,13574
|Toros Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|3
|291,94238
|290,97212
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|292,78506
|290,73002
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (BURSLU)
|1
|290,42187
|290,42187
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|293,60595
|290,36346
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|294,92688
|290,28975
|Sanko Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|4
|294,10071
|290,07047
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|289,94236
|289,94236
|KTO Karatay Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ)
|4
|295,05143
|289,00181
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU)
|6
|292,85053
|288,70300
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|4
|293,11224
|288,52369
|İstinye Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|297,52807
|288,42616
|Avrasya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|4
|290,58107
|288,07676
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|5
|290,72688
|287,91607
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|289,04613
|287,83636
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|292,63723
|287,61590
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|288,06240
|287,24981
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|292,38934
|287,13625
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU)
|4
|289,22337
|286,66675
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU)
|2
|288,82238
|286,39698
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU)
|4
|290,44702
|286,04021
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|4
|288,15888
|285,81883
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|5
|287,63573
|285,61205
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU)
|3
|287,78421
|284,89098
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (%50 BURSLU)
|2
|287,80794
|284,88580
|Beykent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|293,73239
|284,82687
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|3
|285,75189
|284,42793
|Maltepe Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (%25 BURSLU)
|3
|288,19978
|283,74511
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|3
|286,83419
|283,36054
|Ufuk Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ)
|4
|290,47908
|283,21690
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ)
|4
|285,65293
|283,13425
|Kıbrıs İlim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|3
|287,84530
|282,12266
|Atılım Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|3
|288,72467
|282,02325
|Başkent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|281,43204
|281,43204
|İstinye Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|3
|283,37950
|281,41168
|Girne Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|7
|291,39434
|280,92349
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|1
|280,32756
|280,32756
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU)
|3
|282,52316
|280,10464
|Maltepe Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ)
|4
|281,40971
|280,06842
|Yeditepe Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|3
|284,49914
|280,00741
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Hemşirelik Fakültesi (%50 BURSLU)
|8
|286,91517
|279,51752
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|4
|287,86129
|279,38250
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|2
|281,03526
|277,72186
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Hemşirelik Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU)
|3
|280,10710
|276,66887
|Yeditepe Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|2
|275,38746
|275,03578
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|2
|275,12673
|273,73609
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU)
|2
|272,90263
|272,89609