Haber Tarihi: 30 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 09:17

DGS'de Kalem ve Silgi Veriyorlar mı?

DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi merak ediliyor ve araştırılıyor. Heyecanla beklenen DGS sınavına sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler sınav hakkında detayları merak etti. Peki, DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavında kalem, silgi götürülüyor mu?

DGS'de Kalem ve Silgi Veriyorlar mı?
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmelerini sağlayan önemli bir sınavdır. Bu sınav, ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmekte olup, birçok öğrenci için büyük bir öneme sahiptir. DGS'ye girecek adaylar, sınav günü ile ilgili detayları ve sınav esnasında gerekli malzemeleri merak etmektedir. Bu yazımızda, "DGS'de kalem silgi veriyorlar mı?" sorusuna yanıt vereceğiz ve sınav günü için bilmeniz gereken diğer önemli bilgileri paylaşacağız.

DGS'de Kalem ve Silgi Veriliyor mu?

DGS'ye girecek adayların en çok merak ettiği sorulardan biri, sınav sırasında kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerinin verilip verilmediğidir. ÖSYM, diğer birçok sınavda olduğu gibi DGS'de de adaylara kalem, silgi, kalemtıraş ve şekerleme gibi malzemeler sağlamaktadır. Bu uygulama, adayların sınav esnasında kırtasiye malzemesi eksikliği yaşamamalarını ve sınava odaklanmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
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