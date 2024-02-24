Develi Belediyespor evinde kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Develi Belediyespor konuk ettiği Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Develi Belediyespor evinde kazandı
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24 Şubat 2024 22:39
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Develi Belediyespor, sahasında Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Sadettin Deneri, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, İgor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enis Ali Ay, Mustafa Susam, Yusuf Bakır, Rıfat Kantarcı, Nikitin Sergey, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat Bardia, Uğur Kılınç, Seganov Georgi, Emin Gök, Uriarte Mestreosm (Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Abdulsamet Sineren, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndes, İrfan Çetinkaya, Çağatay Kır Zeka, Ali İhsan Heper)

Setler: 25-23, 29-31, 25-17, 25-19

Süre: 132 dakika (32,50, 29,25)

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